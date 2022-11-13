В Астане арестован марафонец-рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Марат Жыланбаев

В Астане арестован известный во всем мире марафонец Марат Жыланбаев. «Жыланбаева Марата Толегеновича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 488 (нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний) КоАП и наложить административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
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