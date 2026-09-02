Самая высокая гора на Земле – это не Эверест. Вулкан Мауна-Кеа имеет высоту 10203 метра Когда речь заходит о самой высокой горе мира, большинство из нас без сомнения называет Эверест.
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