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Самая высокая гора на Земле – это не Эверест. Вулкан Мауна-Кеа имеет высоту 10203 метра

Самая высокая гора на Земле – это не Эверест. Вулкан Мауна-Кеа имеет высоту 10203 метра

Самая высокая гора на Земле – это не Эверест. Вулкан Мауна-Кеа имеет высоту 10203 метра Когда речь заходит о самой высокой горе мира, большинство из нас без сомнения называет Эверест.

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