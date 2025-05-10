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Учёные обнаружили виновника космического "наезда", в результате которого была повреждена гигантская структура в центре Млечного Пути, прозванная "Змеёй"

﻿﻿Ученые обнаружили виновника космического «столкновения», которое разрушило гигантскую структуру, прозванную «Змеей» в центре Млечного Пути".

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