Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина крестила маленькую дочь

Актриса из сериала «Кухня» Ольга Кузьмина сообщила в блоге, что крестила младшую дочь Миру-Марию. Звезда выложила трогательное видео из московского храма, где со всей семьей малышка проходила таинство крещения.
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