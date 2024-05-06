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Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина крестила маленькую дочь

Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина крестила маленькую дочь

Актриса из сериала «Кухня» Ольга Кузьмина сообщила в блоге, что крестила младшую дочь Миру-Марию. Звезда выложила трогательное видео из московского храма, где со всей семьей малышка проходила таинство крещения.

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