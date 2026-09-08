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Регионы России

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В Киеве прогремела серия взрывов на фоне окончания моратория на удары

В Киеве прогремела серия взрывов на фоне окончания моратория на удары

Воздушная тревога действует в нескольких городах и районах Украины, что связано с истечением срока трёхдневного моратория на удары по Киеву, введённого указом президента России Владимира Путина.

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