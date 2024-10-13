Трудовые законы в Нигерии не учитывают неформальный сектор — экс-советник

Трудовое законодательство Нигерии не учитывает неформальный сектор и не защищает интересы занятых в нем людей, заявил бывший специальный советник покойного президента Умару Яр-Адуа по СМИ и рекламе Олусегун Аденийи, 13 октября сообщает нигерийская газета Daily Trust.