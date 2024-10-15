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Самые высокооплачиваемые вакансии в октябре в Саратове по версии SuperJob

Самые высокооплачиваемые вакансии в октябре в Саратове по версии SuperJob

По данным сервиса SuperJob, в октябре в Саратове были определены самые высокооплачиваемые профессии. Менеджеры по продажам корпоративным клиентам стали лидерами по заработку, их готовность платить составила 112 тысяч рублей.

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