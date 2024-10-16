«Джекпот»: криминальная комедия Александра Ханта про выигрыш и проигрыши

На фестивале актуального российского кино «Маяк» показали новый фильм Александра Ханта «Джекпот». Со сказочной завязки — банкомат по ошибке выдает крупную сумму — для главного героя Игоря (Максим Стоянов) начинаются криминальные приключения.
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