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Автоэксперт Бабушкин предупредил о поломках дешевых рулевых реек

Автоэксперт Бабушкин предупредил о поломках дешевых рулевых реек

Дешевые рулевые рейки могут потребовать ремонта уже после 10–15 тыс. км пробега из-за экономии на материалах и обработке деталей, рассказал технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин, сообщает газета «Известия» .

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