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Ксения Бородина ответила завистливым хейтерам, откуда у нее деньги на покупку недвижимости

Ксения Бородина ответила завистливым хейтерам, откуда у нее деньги на покупку недвижимости

Ксения Бородина ответила хейтерам, где берет деньги на покупку недвижимости: Я много работаю Новость о том, что телеведущая Ксения Бородина купила очередную квартиру в Москве, вызвала у пользователей зависть.

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Комментарии
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Лариса Шемисова
Много она работает! Ха-ха! Таких активных бездельников ещё поискать надо. Меня вообще поражает за что на ТВ такие деньги платят. Такие &quot;звездульки&quot; затем начинают себя считать чем то выдающимся и сильно работящими, как Вайкуле тоже наверное страну кормит.
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