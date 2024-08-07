Ксения Бородина ответила завистливым хейтерам, откуда у нее деньги на покупку недвижимости

Лариса Шемисова

Много она работает! Ха-ха! Таких активных бездельников ещё поискать надо. Меня вообще поражает за что на ТВ такие деньги платят. Такие "звездульки" затем начинают себя считать чем то выдающимся и сильно работящими, как Вайкуле тоже наверное страну кормит.