Ксения Бородина ответила завистливым хейтерам, откуда у нее деньги на покупку недвижимости

Ксения Бородина ответила хейтерам, где берет деньги на покупку недвижимости: Я много работаю Новость о том, что телеведущая Ксения Бородина купила очередную квартиру в Москве, вызвала у пользователей зависть.
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