Лед и вода: юные ямальцы получат сертификат спортсмена

У программы по освоению базовых спортивных навыков в рамках проекта "Ямал – лучшая территория детства", объявленной губернатором во время ежегодного доклада в 2024 году, в мае этого года появилось название - "Лед и вода".
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