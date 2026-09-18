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«За предательство твое, за блуд, пьянство»: Григорий Лепс повинился во всех грехах в новом видео

«За предательство твое, за блуд, пьянство»: Григорий Лепс повинился во всех грехах в новом видео

Артист предстал в грязной одежде среди бутылок и мусора, воссоздав разговор с Богом. Григорий Лепс Кадр из клипа Григория Лепса65-летний Григорий Лепс представил на суд публики клип-исповедь, в котором покаялся во всех своих грехах.

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