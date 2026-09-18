«За предательство твое, за блуд, пьянство»: Григорий Лепс повинился во всех грехах в новом видео

Артист предстал в грязной одежде среди бутылок и мусора, воссоздав разговор с Богом. Григорий Лепс Кадр из клипа Григория Лепса65-летний Григорий Лепс представил на суд публики клип-исповедь, в котором покаялся во всех своих грехах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП «Снимать любимчик...
- 25 лет скрывает д...
- Виктория Боня отп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым