«За предательство твое, за блуд, пьянство»: Григорий Лепс повинился во всех грехах в новом видео

Артист предстал в грязной одежде среди бутылок и мусора, воссоздав разговор с Богом. Григорий Лепс Кадр из клипа Григория Лепса65-летний Григорий Лепс представил на суд публики клип-исповедь, в котором покаялся во всех своих грехах.