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Теннисистка Арина Соболенко рассказала о новом романе спустя два месяца после смерти бывшего возлюбленного, хоккеиста Константина Кольцова

Теннисистка Арина Соболенко рассказала о новом романе спустя два месяца после смерти бывшего возлюбленного, хоккеиста Константина Кольцова

Теннисистка Арина Соболенко, которая два месяца назад оказалась в центре скандала после того, как её возлюбленного, хоккеиста Константина Кольцова, нашли мёртвым под окнами отеля в Майами, рассказала о новом романе.

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