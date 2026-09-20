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Финзия Газизова Австралиядә Mosaic фестивалендә татар мәдәниятен тәкъдим итте

Финзия Газизова Австралиядә Mosaic фестивалендә татар мәдәниятен тәкъдим итте

Австралиядә яшәүче журналист Финзия Газизова төрле милләтләрне берләштерүче Mosaic фестивалендә катнашты.

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