Серия анимационных картинок в стиле лучших фильмов ужасов

Вы чувствовали это неприятно ощущение, будто за вами кто-то следит? Или что кто-то находится под вашей кроватью? Именно этим состоянием был вдохновлен Брайан Колдрик, когда он создавал свою серию картинок «Behind You» («За вашей спиной»).