Патрушев заявил о совместной операции ФСБ и ЦРУ по ликвидации Усамы бен Ладена

ФСБ и ЦРУ готовили совместную операцию по ликвидации Усамы бен Ладена. О существовании такой договоренности между президентами России и Соединенных Штатов сообщил помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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