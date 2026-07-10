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Патрушев заявил о совместной операции ФСБ и ЦРУ по ликвидации Усамы бен Ладена

ФСБ и ЦРУ готовили совместную операцию по ликвидации Усамы бен Ладена. О существовании такой договоренности между президентами России и Соединенных Штатов сообщил помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

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