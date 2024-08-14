Дебютный гол Мбаппе помог "Реалу" выиграть Суперкубок УЕФА

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Французский нападающий Килиан Мбаппе забил первый мяч за мадридский "Реал" и помог испанскому клубу завоевать Суперкубок УЕФА, обыграв итальянскую "Аталанту", сообщает "СЭ".
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