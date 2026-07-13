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Мировое обозрение

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Путин сравнил информационную войну с беспилотниками

Информационные войны — это не метафора. Это оружие, которое работает без единого выстрела. И президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Всё для Победы!» расставил все точки над i: попытки повлиять на сознание граждан он прямо сравнил с новейшими военными технологиями.

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