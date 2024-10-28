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Китай

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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня: намеренное уклонение от обсуждения факта возвращения Тайваня в Китай обнажило природу стремления Лай Циндэ к "независимости" Тайваня

Пекин, 26 октября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в субботу осудила главу тайваньской администрации Лай Циндэ за намеренное уклонения от разговоров о том историческом факте, что Тайвань вернулся в лоно Китая после японской оккупации в 1945 году.

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