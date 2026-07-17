Вероятность военного переворота на Украине оценили

На сегодняшний день вероятность военного переворота или смены власти на Украине исключена, однако отставка Михаила Федорова с поста министра обороны страны расшатывает власть, заявил политолог Иван Мезюхо.
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