Испания: два человека погибли в Тордере и Монторнес-дель-Вальес, Каталония, еще 210 человек были спасены в Барселоне, Маресме, Баш-Льобрегат, Восточном и Западном Валлесе из-за внезапного наводнения; Больше всего пострадали районы Баш и Альт-Эмпорда.