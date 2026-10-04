Испания: два человека погибли в Тордере и Монторнес-дель-Вальес, Каталония, еще 210 человек были спасены в Барселоне, Маресме, Баш-Льобрегат, Восточном и Западном Валлесе из-за внезапного наводнения; Больше всего пострадали районы Баш и Альт-Эмпорда.
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