ОКБ: В июне льготные ипотечные кредиты выросли на 67%

В июне выдача льготных ипотечных кредитов в России увеличилась на 67%, составив 51,1 тыс. ОКБ сообщает о росте объемов кредитов с господдержкой на 69%, а Госдума работает над введением долгосрочной аренды жилья.
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