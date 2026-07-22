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Царьград

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ОКБ: В июне льготные ипотечные кредиты выросли на 67%

ОКБ: В июне льготные ипотечные кредиты выросли на 67%

В июне выдача льготных ипотечных кредитов в России увеличилась на 67%, составив 51,1 тыс. ОКБ сообщает о росте объемов кредитов с господдержкой на 69%, а Госдума работает над введением долгосрочной аренды жилья.

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