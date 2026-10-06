Страна и люди
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Страна и люди

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Оператор Кеша: от обнаружения цели до поражения дроном проходит 5 минут

Оператор Кеша: от обнаружения цели до поражения дроном проходит 5 минут

Военнослужащий ВС РФ с позывным Кеша, участвовавший в боях за Польную в Харьковской области , сообщил, что от обнаружения цели до ее поражения беспилотным летательным аппаратом на оптоволокне проходит около пяти минут.

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