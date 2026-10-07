Певец Николай Басков опубликовал редкие кадры с матерью в день ее рождения

Басков поделился редкими кадрами с матерью в день ее рождения. Имениннице исполнился 71 год. Артист посвятил ей пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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