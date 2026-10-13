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Царьград

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Суд увеличил компенсацию семье пассажира, умершего в аэропорту Перми

Суд увеличил компенсацию семье пассажира, умершего в аэропорту Перми

Пермский краевой суд увеличил размер компенсации морального вреда, которую аэропорт Перми должен выплатить семье пассажира, скончавшегося 26 февраля 2025 года на борту самолета после осмотра в здравпункте воздушной гавани.

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