Суд увеличил компенсацию семье пассажира, умершего в аэропорту Перми

Пермский краевой суд увеличил размер компенсации морального вреда, которую аэропорт Перми должен выплатить семье пассажира, скончавшегося 26 февраля 2025 года на борту самолета после осмотра в здравпункте воздушной гавани.
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