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Мостовой: «Даку — хороший нападающий для нашего чемпионата, но куда «Спартаку» деть Угальде и Гарсию?»

Мостовой: «Даку — хороший нападающий для нашего чемпионата, но куда «Спартаку» деть Угальде и Гарсию?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку к красно-белым.

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