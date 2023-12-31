УЛЕТНАЯ КОМЕДИЯ - ДЕД 005 / Русские комедии

Гений разведки Олег Степанович, полковник в отставке, тоскует без работы, коротая дни в парке и у телевизора… А в это время его внук Андрей, начинающий дипломат, попадает в затруднительную романтическую ситуацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии