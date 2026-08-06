Россиян предупредили об одной угрозе напитков со льдом

Лед в кафе, ресторанах и отелях при нарушении санитарных норм может стать источником кишечных инфекций, включая сальмонеллез и эшерихиоз, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
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