Россиян предупредили об одной угрозе напитков со льдом

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Лед в кафе, ресторанах и отелях при нарушении санитарных норм может стать источником кишечных инфекций, включая сальмонеллез и эшерихиоз, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.