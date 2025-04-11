Хуситы нанесли удары по двум военным объектам в районе Тель-Авива

Global Look Press/Hani Al-Ansi/dpa Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары по двум военным целям в израильском Тель-Авиве, сообщил военный представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
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