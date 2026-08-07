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На Ямале продлен запрет на посещение лесов

На Ямале в связи с высокой пожарной опасностью продлен запрет на посещение лесов. В них нельзя ни заходить, и ни заезжать на транспортных средствах, сообщает департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО.

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