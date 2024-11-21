В России собираются изменить правила расселения людей из аварийного жилья. Новую квартиру предлагают давать только тем, для кого она является единственным жильем, а остальным – выплачивать компенсацию за вычетом суммы расходов на демонтаж здания.
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