Несмотря на то, что долгое время официальным безлимитным беспроводным интернетом была только ЙОТА, в действительности было полно "неофициальных тарифов" всех основных операторов.
Бесроводной интернет тю-тю...
Комментарии
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YotaRussia
Привет! По актуальной тарифной линейке для SIM модема действительно лимит в 100 ГБ на 30 дней, далее скорость снижается. Это связано с условиями рынка, стараемся предоставить для пользователей наиболее подходящие варианты в любом случае. Надеемся, что в будущем получится предложить что-то новое)
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14 час.
4u4elo
Фраза "Это связано с условиями рынка" ничего не поясняет. А слова "надеемся в будущем...постараемся предостаить"...такие же пустышки.
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13 час.
Аркадий Шацкий
В Казахстане операторы дают 500 Гб на типа безлимит, потом скорость снижается, но не всегда, в городе качает без ограничений а в пригороде после 500 Гб инет пропадает, но если обойдя всех ботов дозвонится до оператора то он может бесплатно переподключить пакет.
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3 час.
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