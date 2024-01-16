Бесроводной интернет тю-тю...

YotaRussia Привет! По актуальной тарифной линейке для SIM модема действительно лимит в 100 ГБ на 30 дней, далее скорость снижается. Это связано с условиями рынка, стараемся предоставить для пользователей наиболее подходящие варианты в любом случае. Надеемся, что в будущем получится предложить что-то новое)

4u4elo Фраза "Это связано с условиями рынка" ничего не поясняет. А слова "надеемся в будущем...постараемся предостаить"...такие же пустышки.