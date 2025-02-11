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Премьер Японии снова ужесточил риторику в отношении Курильских островов

Премьер Японии снова ужесточил риторику в отношении Курильских островов

Токио не отказывается от претензий к территориям и требует от Москвы возобновить диалог по ним.Япония намерена "закрепить" принадлежность себе островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи, при этом не оставляя надежд возобновить диалог о мирном договоре с Россией.

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