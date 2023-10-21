В Крыму рассказали о спросе на покупку квартиры Зеленского

Выставленная на продажу национализированная квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей.
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