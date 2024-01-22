В Алтайском крае резко увеличилось число граждан-банкротов

Тенденция к росту банкротств физлиц вызвана значительным повышением цен и незначительным ростом доходов Процедуру банкротства в Алтайском крае сейчас проходят 5 522 должника, из них 5 150 – это физические лица.
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