Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ИУДУШКА ...!!!!Научная журналист...
  • Геннадий Рыжов
    Это хорошо,для таких ветер не должен переменитсяНаучная журналист...
  • Алатырка
    Горилкой с галушками затарился? А Оксанок та Ханн завез? Смотрите там, а то украина тата даст! Штраф например выпишет.Зеленский подписа...

В Алтайском крае резко увеличилось число граждан-банкротов

В Алтайском крае резко увеличилось число граждан-банкротов

Тенденция к росту банкротств физлиц вызвана значительным повышением цен и незначительным ростом доходов Процедуру банкротства в Алтайском крае сейчас проходят 5 522 должника, из них 5 150 – это физические лица.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх