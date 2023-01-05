Комппер покинул «Локо». Тренер оставался на зарплате в клубе, несмотря на увольнение в сентябре («РБ Спорт»)

Агент Марвина Комппера рассказал об окончательном уходе тренера из «Локомотива». 37-летний немец оставался в структуре клуба на зарплате, несмотря на то, что фактически был уволен еще в начале сентября.
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