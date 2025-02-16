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Абхазские негры

Абхазские негры

Абхазские негры — небольшая расово-этническая негроидная группа абхазского народа, проживающая, в основном, в абхазском селении Адзюбжа (Адзюбиса) в Кодорском ущелье и окрестных сёлах Абхазии (Члоу, Поквеш, Агдарра, Меркула и др.

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