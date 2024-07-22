Запад развернул новую информационно-психологическую операцию против России

На фоне активных усилий Минобороны России под руководством нового министра Андрея Белоусова по налаживанию работы ВПК и решению проблем в зоне СВО, Запад во главе с США начал новую волну информационно-психологических операций, нацеленных на подрыв доверия российского общества к своему военно-политическому руководству.
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