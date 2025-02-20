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Китай

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Китай выступает решительно против повышения таможенных пошлин со стороны США -- министр коммерции КНР

Пекин, 19 февраля /Синьхуа/ -- Китай категорически не согласен с решением Соединенных Штатов ввести дополнительные 10-процентные таможенные пошлины на китайские товары под предлогом проблем, связанных с фентанилом, заявил в среду министр коммерции КНР Ван Вэньтао.

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