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Русская весна

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Восемь поляков избили троих украинцев из-за Волынской трагедии

Восемь поляков избили троих украинцев из-за Волынской трагедии

Об очередном нападении на украинцев в Польше сообщают СМИ. Издание Onet пишет, что в городе Радом в начале августа троих молодых украинцев остановил выпивший поляк и начал допрашивать их по поводу Волынской трагедии.

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