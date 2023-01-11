Космонавт-испытатель Шкаплеров: в настоящее время только космос остался местом, в котором возможно сотрудничество вне политики

Антон Шкаплеров, Герой Российской Федерации и космонавт-испытатель, во время беседы с изданием «Подмосковье сегодня» рассказал о том, что на данный момент космос является единственной сферой, в которой возможно сотрудничество с иностранными партнерами вне политики.
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