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Космонавт-испытатель Шкаплеров: в настоящее время только космос остался местом, в котором возможно сотрудничество вне политики

Космонавт-испытатель Шкаплеров: в настоящее время только космос остался местом, в котором возможно сотрудничество вне политики

Антон Шкаплеров, Герой Российской Федерации и космонавт-испытатель, во время беседы с изданием «Подмосковье сегодня» рассказал о том, что на данный момент космос является единственной сферой, в которой возможно сотрудничество с иностранными партнерами вне политики.

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