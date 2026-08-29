Писториус и Оздемир требуют запрета «народнического» крыла AfD

БЕРЛИН (ИА Реалист). За несколько дней до земельных выборов в Саксонии-Анхальт министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) и премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир («Зелёные») выступили с беспрецедентным совместным призывом: Конституционный суд должен рассмотреть вопрос о запрете наиболее радикальной части ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).