Писториус и Оздемир требуют запрета «народнического» крыла AfD

БЕРЛИН (ИА Реалист). За несколько дней до земельных выборов в Саксонии-Анхальт министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) и премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир («Зелёные») выступили с беспрецедентным совместным призывом: Конституционный суд должен рассмотреть вопрос о запрете наиболее радикальной части ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).
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