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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» отдал 18-летнего форварда Дании U21 Оби-Мартина в аренду «Виллему II»

« Манчестер Юнайтед » объявил о переходе форварда Чидо Оби-Мартина в « Виллем II ». 18-летний игрок молодежной сборной Дании будет выступать за нидерландский клуб на правах аренды до конца сезона.

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