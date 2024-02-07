Сергей Кравцов провел открытый урок труда в Ставропольском крае

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вместе с председателем Комитета Государственной Думы по просвещению Ольгой Казаковой и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым принял участие в проведении урока труда в школе № 17 села Сунжа.
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