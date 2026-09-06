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Пожар на кухне стал причиной эвакуации жильцов многоэтажки в Барнауле

Пожар на кухне стал причиной эвакуации жильцов многоэтажки в Барнауле

Огонь распространился на площади около 5 квадратных метров Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Антона Петрова в Барнауле.

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