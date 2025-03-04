Вода появилась вскоре после Большого Взрыва? Новое открытие переписывает историю ранней Вселенной

Вода… Без неё немыслима жизнь на Земле. Но когда же эта живительная влага зародилась во Вселенной? Долгое время ученые полагали, что её формирование — процесс относительно поздний, связанный с появлением звёзд и их ядерных реакций.
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