Мерцательную аритмию научились устранять технологично в клинике №52

Избавить от нарушений ритма сердца помогает новая высокотехнологичная методика. Это электропорация, малоинвазивная операция, которая проводится через небольшой прокол сосуда.
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