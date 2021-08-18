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Microsoft показал обновленный Paint для Windows 11. С более удобными панелями и темной темой оформления

Microsoft показал обновленный Paint для Windows 11. С более удобными панелями и темной темой оформления

Компания Microsoft продолжает рассказывать о новшествах Windows 11. Очередным таковым стал обновленный Paint – видеоролик с демонстрацией его интерфейса опубликовал в Twitter главный директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay).

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