«Дом стоит на моих костях»: как внучка Корнея Чуковского спасала семейное наследие и запрещённые книги

В литературном мире её знали просто как Люшу. Елена Цезаревна Чуковская долго и осознанно строила жизнь вдали от писательских кругов: окончила химфак МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и больше тридцати лет отдала работе в академическом Институте элементоорганических соединений.
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