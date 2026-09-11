TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 047 подписчиков

«Дом стоит на моих костях»: как внучка Корнея Чуковского спасала семейное наследие и запрещённые книги

«Дом стоит на моих костях»: как внучка Корнея Чуковского спасала семейное наследие и запрещённые книги

В литературном мире её знали просто как Люшу. Елена Цезаревна Чуковская долго и осознанно строила жизнь вдали от писательских кругов: окончила химфак МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и больше тридцати лет отдала работе в академическом Институте элементоорганических соединений.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым