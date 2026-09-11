«Дом стоит на моих костях»: как внучка Корнея Чуковского спасала семейное наследие и запрещённые книги

В литературном мире её знали просто как Люшу. Елена Цезаревна Чуковская долго и осознанно строила жизнь вдали от писательских кругов: окончила химфак МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и больше тридцати лет отдала работе в академическом Институте элементоорганических соединений.