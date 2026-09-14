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В Латвии не хватает средств на топливо для скорой помощи до конца 2026 года

В Латвии на топливо для скорой помощи в 2026 году было запланировано 2,24 миллиона евро, однако к 21 августа уже израсходовано 1,82 миллиона евро.

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